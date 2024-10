Coole Sportart Beim Fahrrad-Trial sind Mut und Konzentration wichtig

Joachim Jäckel ist der erste Vorsitzende der Trialsportfreunde St. Wendeler Land, dem einzigen Anbieter der Sportart „Fahrradtrial“ im Saarland. An diesem Tag trainiert die Gruppe auf dem Malstatter Kirchberg, in einem angelegten Park aus Baumstämmen, Natursteinen und Betonklötzen. Die Materialien sind Reste von Baustellen oder dem Saarbrücker Güterbahnhof. Bei der Sportart werden Hindernisse mit dem Fahrrad überwunden, ursprünglich machten das Motorradfahrer. Der 58-Jährige ist von Anfang an dabei, ist früher auch bei Wettkämpfen mitgefahren, legt heute jedoch den Fokus auf die Betreuung des Nachwuchses. Der Saarbrücker hat den Sport in Verbindung mit der Jugendarbeit auf dem Malstatter Kirchberg integriert. Mehrere Kinder hat der Verein bereits bei Wettkämpfen an die nationale und internationale Spitze gebracht.