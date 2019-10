Dunja Fuhrmann in ihrem Arbeitszimmer in St. Arnual: Für ihr Engagement als Behindertenbeauftragte der Stadt Saarbrücken und darüber hinaus hat sie jetzt die Bundesverdienstmedaille verliehen bekommen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Niemand, egal wie beeinträchtigt er oder sie ist, dürfe im Leben auf Barrieren stoßen. Dafür kämpft Dunja Fuhrmann mit viel Energie.

Sie ist in Saarbrücken keine Unbekannte. Dunja Fuhrmann (39) ist die Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt Saarbrücken und hat sich in diesem Amt durch ungewöhnliche Aktionen einen Namen gemacht. In Saarlouis bruskierte sie bei einer Veranstaltung die Sozialministerin Monika Bachmann mit einer Wutrede zur Inklusion, beim Max-Ophüls-Filmfestival stürmte sie – auf dem Rücken ihres Mannes – die Bühne und forderte mehr Rücksichtnahme für Behinderte. „Streitbar“ sei sie, sagte Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling bei der Verleihung der Bundesverdienstmedaille und ließ durchblicken, dass nicht jede Aktion dem Ministerium gefallen habe. Trotzdem solle sie genau so weitermachen, da sie wichtige Ziele verfolge. Die Anliegen der Behinderten bräuchten ein markantes Sprachrohr.

Und so war sie es auch, die nach der Fertigstellung der neuen Wilhelm-Heinrich-Brücke den Rollitest machte und den Bauherren peinlich vorführte, wie wenig barrierefrei gebaut wurde. Die Arbeiter mussten noch mal ran. „Barrierefreiheit nutzt nicht nur Rollstuhlfahrern. Wir haben immer mehr alte Menschen mit Rollatoren, oder nichtbehinderte Menschen brechen sich mal das Bein. Jeder kann in eine Situation kommen, wo er froh ist, wenn Wege leicht zu gehen sind“, sagt sie.

Ein Fernsehzuschauer aus Kiel war so begeistert, dass er Fuhrmann für den Orden vorschlug und einen Brief an den Bundespräsidenten schrieb. Was sie noch erreichen will: „Ich würde gern noch versuchen, Wasserski zu fahren.“ Wer Dunja Fuhrmann kennt, rechnet nicht damit, dass sie es nicht versuchen wird.