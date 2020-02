Konzert : Beethovens Schicksalssymphonie auf der Orgel

Saarbrücken Symphonische Musik von Ludwig van Beethoven, auf der Orgel gespielt. Aus Anlass des 250. Geburtstags des wohl bedeutendsten deutschen Komponisten findet dieses besondere Konzert am Sonntag, 1. März, 17 Uhr, in der Basilika St. Johann Saarbrücken statt.

Es musiziert Basilikakantor und Festivalleiter Bernhard Leonardy auf den drei Orgeln der Basilika St. Johann. Das Konzert wird wiederholt werden in der gleichen Woche, aber weit weg: in Hamamatsu, der Musikstadt Japans, auf Einladung des dortigen Ensemble Musique. Seit Jahren stehen die japanischen Freunde und Musiker mit dem Saarland in kulturellem Austausch und sind mit den Musikfestspielen Saar freundschaftlich verbunden. Der Eintritt zum Konzert in der Basilika ist frei.

www.musikfestspiele-saar.de

www.leonardy.org