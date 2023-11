Ausstellung des BBK Saar im Künstlerhaus Klein, aber oho: Kunst-Geschenke im Künstlerhaus

Saarbrücken · Wer sich dafür interessiert, was saarländische Künstlerinnen und Künstler so schaffen und dazu vielleicht auch zu Weihnachten mal was anderes als Schlips, Parfum und Computerspiele verschenken will, ist derzeit im Saarländischen Künstlerhaus bestens aufgehoben. Hier läuft gerade die Jahresausstellung des BBK Saar – und alles ist käuflich.

21.11.2023 , 13:46 Uhr

Ein Blick in die "PostcART"-Ausstellung. Ausschließlich kleinformatige Arbeiten sind hier zu sehen. Foto: Künstlerhaus/Saarländisches Künstlerhaus

Von Bülent Gündüz

Es ist November und damit Zeit für die große Jahresausstellung des Bundesverbandes bildender Künstlerinnen und Künstler. Die Mitglieder haben sich in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht. Dabei ist der Ausstellungstitel „postcART“ Programm. Die Ausstellenden dürfen zeigen, was sie wollen, vorgeschrieben ist aber das Format. Die Kunst ist auf Postkartengröße Din A6 beschränkt.