Ausstellungsserie : Kleine Kunst – Großer Effekt

Saarbrücken Der Bundesverband Bildender Künstler Saar hat noch bis zum Wochenende eine besonders hübsche Kunst-Aktion in Saarbrücken.

Alle vier Jahre ruft der Bundesverband Bildender Künstler (BBK) seine Landesverbände dazu auf, zeitgleich ein Ausstellungsprojekt zu realisieren. Die Ausstellungsserie, die derzeit bundesweit in über 30 Städten stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „post-digital – von a nach b nach a“.

Was also tun? Bei einem Brainstorming im kleinen Team kam dann die erlösende Idee. Und die lautete: „Wir machen die kleinste Ausstellung und gleichzeitig die mit der größtmöglichen Verbreitung im Raum“. Wie die Idee aufgeht, kann man derzeit an 400 Orten im Saarland und in Rheinland-Pfalz bis hin nach Luxemburg sehen.