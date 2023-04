Verschwundene Schätze Der echte Kummersteg und sein „Nachahmer“ an der Alten Brücke

Nicht alles, was Saarbrücken an historischen Bauwerken verlor, ist dem Krieg geschuldet. Vieles wurde viel später zerstört, abgebaut, ersetzt. Wir stellen in unserer Serie einige der verlorengegangenen Schätze vor. Heute geht es um ein gar nicht mal so altes Bauwerk, das aber eine lange Geschichte hat und vor allem bis heute für Fehler sorgt: den „Kummersteg“.

05.04.2023, 16:30 Uhr

Eine spektakuläre Aufnahme von 1960. Es entsteht der Bau der Wihelm-Heinrich-Brücke, daneben sieht man noch den Kummersteg, der Brücke und Autobahn weichen musste - ebenso wie zahlreiche andere historische Gebäude. Foto: Stadtarchiv (Marcel Klippel)

Spätestens seit dem Jahr 2020, seitdem bekannt ist, dass die Landeshauptstadt Saarbrücken eine denkmalgerechte Sanierung der Alten Brücke plant, schleicht sich ein Fehler wiederholt in die Berichterstattung ein. Denn dann wird der Stahlsteg der Alten Brücke über der Stadtautobahn als „Kummersteg“ bezeichnet.