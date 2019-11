Bauverzögerungen am Ludwigsparkstadion : Verantwortliche Baufirma weist Vorwürfe zurück

Saarbrücken Die für das Ludwigsparkstadion verantwortliche Baufirma Peter Gross Bau hat sich am Mittwoch zu den Bauverzögerungen geäußert.

Die Peter Gross Bau Holding GmbH mit Sitz in St. Ingbert ist die verantwortliche Baufirma. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme wehrt sich die Firma nun gegen die Vorwürfe. An fünf von insgesamt 32 betroffenen Fundamenten seien Toleranzen überschritten worden. Die Abweichungen seien zunächst nicht aufgefallen, dann aber zeitnah behoben worden.