Bauarbeiten vorzeitig beendet Schneller als geplant – Verkehr auf Westspange in Saarbrücken rollt bald wieder wie gewohnt

Dringende Reparaturen auf der Zufahrt von der Westspange zur Stadtautobahn haben in Saarbrücken fast zwei Wochen für erhebliche Behinderungen gesorgt. Besonders während des Berufsverkehrs am frühen Morgen und zum Nachmittag kam es zu Stau. Damit soll aber jetzt Schluss sein – und das früher als gedacht. Das teil Klaus Kosok von der zuständigen Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen auf SZ-Anfrage mit.