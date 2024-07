Reparatur an der A 620 Baustelle auf der Westspange – wann die Fahrbahn wieder öffnen soll

Und bei dem handelt es sich um Beton. Damit soll die marode Entwässerungsrinne am Fahrbahnrand repariert werden – dauerhaft. Bislang sollen die dazu genutzten Einzelelemente und Bordsteine dem Verkehr nicht standgehalten haben. Schwere Laster, die in der Kurve mit der Hinterachse darüberfuhren, machten sie kaputt. Grund dafür, dass die Lkw die Kurve nicht kriegen: Sie sei ziemlich eng in der Auffahrt zur Autobahn. Das sollen auch die Leitplanken zu spüren bekommen, die an dieser ebenfalls ramponiert worden seien.