Beschwerde über Baustelle : Baustelle am Schloss: Parkplatz ist über Umleitung erreichbar

Die Baustelle am Schlossberg in Saarbrücken. Nach den Arbeiten werden wieder Pflastersteine verlegt, sagt die Stadtverwaltung. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken SZ-Leser beschwert sich über mangelnde Informationen zur Baustelle. Stadt verweist auf Hauswurfsendung im Vorfeld der Bauarbeiten.

Derzeit wird in der Straße Am Schlossberg in Alt-Saarbrücken gebaut. Die Straße wurde zwischen der „Schloßstraße“ und der Küfergasse aufgerissen, die Pflastersteine entfernt und die Straße für den Verkehr gesperrt.

Ein SZ-Leser beschwerte sich über mangelnde Informationen im Vorfeld zur Baustelle und über die Art der Bauarbeiten. Eine Umleitung sei nicht klar ersichtlich, er sorgt sich wegen der entfernten Pflastersteine, fragt sich, ob die wieder eingebaut werden: Die Pflastersteine seien weggebracht worden, nun befürchte er eine Asphaltierung, was zum Viertel an der Schlosskirche gar nicht passe. Im Leserbrief an unsere Redaktion heißt es weiter: „Touristen und zum Teil auch Einheimische irren mit ihren Fahrzeugen umher, weil auch eine Umleitung nicht klar ausgeschildert ist. Sie fahren mit ihren Autos häufig durch die ‚Schloßstraße‘ in die kleine Küfergasse und enden an der Baustelle. Eine Wendemöglichkeit gibt es in der Küfergasse nicht. Zudem sind Anwohnerparkplätze am Schlossberg ersatzlos weggefallen.“

Nach Angaben von Pressesprecher Thomas Blug werden aktuell Fahrbahn-Instandsetzungsarbeiten ausgeführt. „Unser Straßenbauamt lässt die Fläche wieder komplett in Natursteinpflaster wiederherstellen. Die Pflastersteine wurden größtenteils zum Zwischenlagern abgefahren, weil im Baufeld keine Lagerfläche ist. Wegen der hohen Verkehrsbelastung der Straße in diesem Abschnitt und dem Gefälle erfolgt die Pflasterung in gebundener Bauweise, das heißt mit Fugenmörtel und in einem Mörtelbett. Deswegen steht auch ein Bindemittelsilo dort“, erklärt Thomas Blug.