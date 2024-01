Mit Traktoren unterwegs Bauern nutzen Besuch von Habeck im Saarland zu neuem Protest vor Staatskanzlei in Saarbrücken

Der Politiker kommt unter anderem zum Gespräch mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) zusammen. Beide hatten sich kurz vor ihrer Unterredung kurz den Landwirten gezeigt, bevor sie sich in die Staatskanzlei zurückzogen. Dabei machten beide klar, sich mit Vertretern der Bauern aus dem Saarland noch an diesem Freitag treffen zu wollen. Die Protestler nutzen die erneute Stippvisite von Habeck an der Saar, um gegen die Sparpläne bei der Landwirtschaft durch Subventionsabbau zu protestieren.