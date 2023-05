Interview mit dem Vorsitzenden des Städtebaubeirats Leerstände sind großes Problem für die Stadt

Diez Ja. Allerdings hätte ich ein ungutes Gefühl zu sagen, ein solches Bauwerk brauchen wir. Ich wünschte mir, man könnte es mit weniger Ressourcen bauen, mit weniger Betonlastigkeit. Allerdings gibt es im Grunde auch keine Alternative. Lärmschutzwände sind es jedenfalls nicht. Man hat früher nicht so sehr auf die Verbräuche geachtet, weniger die Frage nach der Energie gestellt, die aufgewendet wurde. Heute denken wir beim Bauen sehr viel mehr über Alternativen nach – und wenn es nur das Ersetzen von Gipsputzen durch Lehmputze ist. Wir leben allerdings noch in einer Bauindustriewelt, in der das Verbrauchen selbstverständlich ist.