Dauerbaustelle in Saarbrücken : Bauarbeiten auf der Westspange ziehen sich weiter in die Länge

Saarbrücken Wegen Problemen mit Baumaterial verhandelt die Stadt mit der Baufirma und hat einen Gutachter eingeschaltet.

Die Stadt investiert 650 000 Euro an dieser Stelle. Der Grund für die Arbeiten sind Fahrbahnschäden, die in der Straße und der Decke der dortigen Fernwärme-Übergabestation entstanden sind. In der Station werden die Betonschäden an der Deckenunterseite und an Stützen behoben sowie Fugen am Gebäude abgedichtet. „An der Oberseite des Bauwerks wird der Beton der Fahrbahnplatte instandgesetzt und eine neue Abdichtung aufgebracht“, heißt es in der Baustellenbeschreibung. Gerade diese Abdichtung macht jetzt aber Probleme. Die Fahrbahn soll über der Abdichtung eine neue Asphaltdecke bekommen, diese Arbeiten können momentan nicht beginnen. Später werden an den Fahrbahnrändern neue Leitplanken angebracht. Für die letzten Bauphasen wurden allein mehrere Wochen veranschlagt.