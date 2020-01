Wettbewerb : Finale von Battle of the Bands – und zwar in jeder Hinsicht

Wild ging es zu beim Auftritt der psychedelischen Hardrock-Band Trip beim Finale von der Battle of the Bands. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Trip gewann den Band-Wettbewerb des Musikbüros Saar. Wahrscheinlich war es aber die letzte Veranstaltung dieser Art.

Drei sehr unterschiedliche Bands, ein euphorisches Publikum und ein gebrochener Zeh – so gestaltete sich am Samstag das Finale der Battle of the Bands im Jugendzentrum Försterstraße.

Am seit einem Jahr laufenden Musik-Wettbewerb hatten 20 Bands teilgenommen, von denen am Ende drei übrig blieben: Elicona, Stubbi Oberwasser Trio und Trip. Als Jury konnte das veranstaltende Musikbüro Saar eine hochkarätige Jury gewinnen, bestehend aus Musikproduzent Tim Schoon, Profigitarrist Georg Maier und den Sänger der Band Lumbematz, Etienne Kraffert.

Nach dem Aufwärmprogramm von Mother, der Vorjahressieger-Band, starteten Elicona als Erstes. Die Band um Sängerin Dunja Koglin haben sich innerhalb des Rockgenres größtmögliche Vielseitigkeit auf die Fahnen geschrieben: Abwechslungsreiche Kompositionen, große Dynamik und starke Gitarrensoli. Das wurde auch von der Jury überwiegend gelobt: „Ihr seid eine tolle Combo mit einer starken Frontsängern“, meinte etwa Georg Maier.

Mit der anschließenden Formation Stubbi Oberwasser Trio kam eine Band auf die Bühne, die ein mehr als ungewöhnliches Konzept verfolgt: Das beginnt schon damit, dass es gar kein Trio ist, sondern eine siebenköpfige Combo mit Sängerin, Sänger, Bass, Posaune, Gitarre, Percussion und Schlagzeug. Bekleidet waren die Bandmitglieder mit Leopardenfell-Imitaten sowie Feinripp-Unterhemden. Zum Outfit passte die schräge und wilde Musik, bei der einem das Durcheinander bisweilen etwas zu viel wurde. Schade auch, dass der trockene und scharfe Sound die Songtexte einfach zudeckte.

Und dann noch das: Beim Sprung von der Bühne brach sich Gitarrist Marco Zimmer einen Zeh. Die Jury lobte die Combo am Ende für die Energie, für den Mut und das außergewöhnliche Bandkonzept. Sie beanstandete aber auch den schlechten Sound und die mangelnde Verständlichkeit des Ganzen.

An der Klarheit der Aussage mangelte es danach der Formation Trip nicht: Hier stand ein Trio auf der Bühne, die einfach mal so 50 Jahre durch die Zeit gereist waren. Allein der Anblick von Sänger und Gitarrist Yann André sagte schon alles aus: Lange Locken, Stirnband, Nickelbrille. Die Hippie-Ära und die Anfänge des Hardrock kreuzten sich bei dieser Band, bei der man irgendwie alle Songs schonmal gehört zu haben glaubte – weil sie einfach so klangen wie jene von Led Zeppelin, Steppenwolf oder Jimi Hendrix.

Die Stimmung im Publikum wurde infernalisch, es wurde sogar völlig anachronistisch Pogo getanzt. Keine Überraschung also, dass Trip das Battle of the Bands gewann, Elicona kam auf den zweiten Platz.