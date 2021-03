Kolumne : Er war drin, ich schwöre es!

Das ist mal wieder typisch. Wenn alle zugucken und warten, klappt es nicht. Aber wenn sie sich dann lachend wegdrehen, dann fliegt der Ball ins Netz.

Endlich ist diese gemeine Kälte weg. Und was mache ich: mir die Turnschuhe anziehen, den Basketball aufpumpen und mit einem Besen zum Waldrand losziehen, an dem ich sonst noch niemand habe Bälle werfen sehen. Hier steht ein öffentlicher Baskettball, der mir quasi ganz allein gehört. Nach dem Laub wegkehren und ein bisschen Warmmachen nehme ich den Ball in beide Hände und werfe ihn aus gut acht Metern einfach in Richtung Korb. In hohem Bogen fällt er satt ins Metallnetz, das wieder so herrlich klingt wie beim letzten Mal im vergangenen Herbst. Gleich der erste Wurf hat gesessen, Treffer. Und dann noch von so weit weg.