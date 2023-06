An der Berliner Promenade tut sich was Saarbrücker Gastwirt kämpft weiter um seine Bar

Das Immobilienunternehmen der Landeshauptstadt hatte ihm 2021 als Pächter gekündigt, das Ordnungsamt hatte ihm 2022 keine Café-Terrasse genehmigt. Und doch ist Idris Posluk wieder da. Mitte Mai, als das Wetter nicht mehr ganz so schlecht war, hat er den Betrieb der Cocktailbar Nemviz an der Freitreppe unterhalb der Berliner Promenade nach eineinhalb Jahren Zwangspause wieder aufgenommen und serviert heiße und kalte Getränke und Cocktails. Er habe ein Eilverfahren gegen die Stadt gewonnen, daher dürfe er seine Terrasse wieder aufmachen, sagt Posluk. Nur mit Außenterrasse lohnt sich für ihn der Betrieb, deshalb hatte er so lange zu.