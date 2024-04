Ballerina Tatiana Shinkarenko Tatiana Shinkarenko: Tanzend durch die halbe Welt

Für Ballett-Lehrerin Tatiana Shinkarenko hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Die aus Russland stammende Tänzerin unterrichtet seit Januar in einem Studio auf dem Homburg. Bisher gab sie Tanzstunden in Idar-Oberstein, was sie auch heute noch tut und deshalb pendelt. Aber sie könnte sich auch vorstellen, ganz ins Saarland zu wechseln. „Saarbrücken hat eine lebendige kulturelle Atmosphäre und zieht viele Tanzliebhaber an, vor allem durch das Staatstheater und die lebhafte Tanzszene.“