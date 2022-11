Das Eventhaus Zum Hirsch in St. Arnual läuft wieder auf Hochtouren : Im Hirsch gibt es Zauberei, Cabaret und frivole Spiele

Info

Die Termine bis Jahresende: Den After-Work-Circus mit Open Stage gibt es in diesem Jahr nochmal am 15. Dezember. Am 11. Dezember heißt es „Stille Nacht, ein beswingter Weihnachtsabend mit Petra Lamy und Manuel Krass. Die beliebten Pub-Quiz-Abende sind wieder am 30. November, am 7.,14., 21. und 28. Dezember. Tastings sind am 1. Dezember mit Wein und am 29. Dezember mit Whisky. Das Varieté Surprise öffnet am 17. Dezember wieder, und ein Criminal Dinner wird am 13. Dezember serviert. Am 20. Dezember findet die monatliche Jazz-Jamsession statt. Infos und Karten: https://zumhirsch.saarland/ oder

https://bakerstreetsb.de