Premiere von „Moulin Rouge“ in der Baker Street im Hirsch Oh là là! Das Moulin Rouge liegt in der Baker Street

Saarbrücken · Muss nach dieser Premiere die Geschichte des französischen Varietés umgeschrieben werden? Was hat das legendäre Pariser Moulin Rouge mit dem ehemaligen Gasthaus „Zum Hirsch“, in dem jetzt die Baker Street im Hirsch beheimatet ist zu tun? Entschied sich am Ende sogar hier, in St. Arnual, die Geschichte der Bohème? Oder war vielleicht doch alles ganz anders?

23.09.2024 , 16:38 Uhr

„Feminismus mit gehobenem Bein und fliegendem Rock“, nennt Theaterleiter Julian Blomann den Can-Can. Sophia von Rosen legt ihn in der Baker Street aufs Parkett. Foto: Christine Funk

Von Martina Krawulsky