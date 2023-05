Saarbrücken Literatur zwischen Traum und Wirklichkeit

Unter dem Titel „Amnesie und Erinnerung“ liest Thomas Altpeter aus seinem neuen Buchprojekt „Raunen“ am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr, im Theater im Viertel. Es geht um Geschichten, deren Handlungen zwischen Traum und Wirklichkeit auf Abwege geraten sind, Erzählungen von sonderbaren Bewohnern eines Dorfes und von Wäldern, in denen wir Tieren begegnen, die der Zoologie bisher unbekannt waren. Dorthin führt uns Altpeters neues Buchprojekt, das noch im Entstehen ist und aus dem der Autor vorlesen wird. Er war viele Jahre beim Kulturamt der Stadt zuständig für die Förderung von Theater und Musik, leitete das Festival Saarbrücker Sommermusik und das Kleine Theater im Rathaus. Heute verfasst er Prosa und Lyrik. Im November 2022 erschien die Erzählung „Nachtrabe“. Altpeter erschafft außerdem phantastische Bilder, mit denen er sein Schreiben begleitet und die in Projektionen gezeigt werden. Karten kosten 15, ermäßigt 10 Euro und 5 Euro für Kinder bis 12 Jahre.