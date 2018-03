Autofahrerin hört auf Navi und kracht in Poller

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die junge Frau auf der Dudweilerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Mühlenstraße/Mozartstraße, gab das Navigationsgerät die Anweisung, nach rechts abzubiegen. Damit war laut Polizei wahrscheinlich die Kreuzung zur Richard-Wagner-Straße gemeint. Die Fahrerin überquerte jedoch den Gehweg und kollidierte mit zwei abgestellten rund 50 Zentimeter hohen Betonpollern. Einer der frei beweglichen Steine wurde zur Seite geschoben, der andere Poller rollte die leicht abschüssige Mozartstraße hinunter und streifte dabei einen geparkten Pkw.