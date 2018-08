später lesen Zeugen gesucht Autofahrer baut Unfall mit gestohlenem Pkw Teilen

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat gestern zwischen 12.30 und 12.45 Uhr einen in der Pfaffenkopfstraße geparkten Pkw gestreift. Der Fahrer war mit einem weißen Citroen C5 unterwegs in Richtung Burbacher Markt und beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw am Außenspiegel.