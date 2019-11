Kunst : Austellung „Licht + Wasser“ in Burbach

Saarbrücken Der Kulturverein Burbach veranstaltet am morgigen Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, in seinen Ausstellungsräumen in der Burbacher Straße 20, die Vernissage zur Ausstellung „Licht + Wasser“ von Nicole Fleisch und Karen Fritz.

