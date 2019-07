Neue Perspektiven : Ausstellung über Gastarbeiter

Saarbrücken Am Montag, 8. Juli, wird im Haus Afrika in der Großherzog-Friedrich-Straße 37 in Saarbrücken die Ausstellung „Onkel Hasan und die Generation der Enkel“ eröffnet. Los geht es um 16 Uhr. Die Ausstellung kommt aus Dortmund und setzt zwei Blickrichtungen zueinander in Beziehung: diejenige der ersten Generation der Arbeitsmigranten, die vor allem in den 1960er Jahren kamen und damals „Gastarbeiter“ genannt wurden, und diejenige der „Enkel“.

