Ausgesetzte Hündin durfte Klinik verlassen

Unmensch stopft junge Hündin bei minus zehn Grad in Abfallcontainer des Tierheims: Dieses Schicksal rührt seit Montag Hunderttausende. Aus allen Teilen der Bundesrepublik, sogar aus Österreich und der Schweiz meldeten sich Menschen auf der Facebook-Seite des Bertha-Bruch-Heims, um ihre Anteilnahme zu bekunden und der Wut auf Sunnys Peiniger Luft zu machen.

Die Hündin musste, unter dem schweren Containerdeckel gefangen, in der Finsternis zwischen Müllsäcken ausharren. In ihrer Verzweiflung fraß sie von dem Abfall. Da zunächst nicht klar war, ob die zutrauliche Sunny deswegen einen Gesundheitsschaden erlitten hatte, brachten ihre Betreuer sie in eine Tierklinik. Seit Mittwoch ist sie in die Obhut des Bertha-Bruch-Heims zurückgekehrt.

Um die Zukunft der verspielten und verschmusten Sunny macht sich Heimsprecher Frederick Guldner keine Sorgen. Groß wie die Welle der Anteilnahme ist die Bereitschaft, Sunny ein Zuhause zu geben. „Wir haben so viele Anfragen bekommen, und zwar auch aus ganz Deutschland.“ Während Guldner das sagt, spielt und schmust der prominente Heimbewohner unentwegt mit ihm.

Der Tierschützer bittet alle, die Sunny bei sich aufnehmen möchten, noch um etwas Geduld. „Sie ist auf einem guten Weg, muss aber noch einige Tage in unserer Quarantänestation verbringen. Solange wird sie weder zur Vermittlung stehen noch für Besucher zu sehen sein.“

Nach wie vor ist unklar, wer denn die Schuld trägt an der Tierquälerei. Aber der Heimsprecher teilte gestern auch mit, dank der Berichte über den Alptraum im Container habe das Heim „einiges an Hinweisen erhalten, denen die Polizei nun nachgehen wird“. Außerdem wies Guldner gestern auf die vielen anderen Heimschützlinge hin, die wie Sunny ein gutes Zuhause brauchen. Allein 60 Hunde hat das Heim derzeit in seiner Obhut.

Hinweise auf Sunnys Herkunft bitte per Mail an BerthaBruchTierheim@googlemail.com. Kontakt von 14 bis 17 Uhr (außer montags) auch unter Telefon (06 81) 5 35 30.