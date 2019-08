So sieht der kleine Park an der Kreuzung der Hellwigstraße und der Thüringer Straße aktuell aus. Anwohner in den anliegenden Straßen, allen voran Hundebesitzer, schätzen die Grünfläche. Foto: Niklas Folz

Saarbrücken Stadt Saarbrücken erweitert ab 2020 die Ostschule. Anwohner klagen, dass für den Bau Bäume und Wiese weichen werden.

„Stoppen Sie den Neubau an der Ostschule! Stoppen Sie die Zerstörung des Stadtklimas!“ Dieser Appell steht in einem von zwei Briefen, die an unsere Redaktion geschickt wurden und in denen die Erweiterung der Grundschule Ost kritisiert wird. Parklandschaft und Stadtklima würden durch den Bau zerstört. Der zweite Brief von einem „Umweltschützer“ wird konkreter: Zwanzig gesunde Bäume würden für den Bau gefällt werden, die Zunahme des Bring- und Holverkehrs würde außerdem den CO2-Ausstoß steigern. Baubeginn soll in den Fastnachtsferien 2020 sein, die Fertigstellung ist für Frühling 2021 vorgesehen. Die Kosten sind mit sechs Millionen Euro veranschlagt.