Krise bei Galeria Aus für Kaufhof in Saarbrücken – was das für die Restaurant-Mitarbeiter bedeutet

Mit der Schließung von Kaufhof in der Bahnhofstraße in Saarbrücken ist auch das Aus des dortigen Restaurants besiegelt. Die Entscheidung der Galeria-Warenhaus-Gesellschaft, das Kaufhaus zum 30. Juni dicht zu machen, sei für die Gastronomie-Beschäftigten „völlig überraschend“ gekommen. So wie für ihre Kollegen im Verkauf. Das berichtet Mark Baumeister. Er ist bundesweiter Verhandlungsführer für die Mitarbeiter der auf dem Papier eigenständigen Selbstbedienungsrestaurants. Sie gerieten durch die Insolvenz des Galeria-Mutterkonzerns ebenso ins Straucheln.