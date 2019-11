Comedy : Sagenhaft Komisches in Auersmacher

Sagenhaft Komisches in Auersmacher

Auersmacher Furioser Auftakt: Comedy im Herbst mit dem begnadeten Dichter Ody und der grandiosen Microband.

25 Jahre „Knallbunter Abend“ – da dürfen die Veranstalter sich und dem Publikum getrost mal was gönnen. Vor allem, wenn es dank der Umstellung auf Winterzeit schon elend früh dunkel wird und der November seinem schlechten Ruf alle Ehre macht. Um da bei Laune zu bleiben, müssen schon zwei richtige Lachnummern her.

Und das meinen wir jetzt absolut positiv: Für die Jubiläumsausgabe der „Comedy im Herbst“ schickt der künstlerische Leiter Charlie Bick diesmal im Vorprogramm den wunderbar schwarzhumorigen Dichterfürsten Ody und als Top Act das in jeder Hinsicht unglaubliche italienische Musik-Duo „Microband“ übers Land – im Auftrag des Kulturforums des Regionalverbands und der diesmal beteiligten Gemeinden Kleinblittersdorf, Heusweiler, Völklingen und Sulzbach.

Auftakt der viertägigen Tour war am Montag im Ruppertshofsaal in Auersmacher, wo der Wahlsaarländer Ody nicht wie geplant die Lampen brennen hatte. Dabei hatte er seinen Hut extra mit Leuchtsternen dekoriert, aber in der Aufregung vergessen, sie anzuknipsen. Sterne? Klar doch, schließlich geht’s stramm auf Weihnachten zu, und deswegen hatte Ody (mit bürgerlichem Namen Gregor Köhne) sein Programm „Dichterdings“ eigens auf Advent getrimmt.