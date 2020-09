Kleinkunst : Im Hirsch meldet sich die Kultur zurück

Die Jam-Session im Hirsch in St. Arnual geht wieder los. Foto: Erlebnisraum/Agentur Erlebnisraum

Saarbrücken Lesungen, Jazz und kriminelle Angelegenheiten: Im frisch renovierten Kultur-Gasthaus in St. Arnual gibt es wieder Programm.

„Hirschkultur – Die Kleinkunstbühne im Hirsch“ meldet sich zurück. Kleinkunst im Hirsch hat eine lange Tradition. Als der Kabarettist und Autor Hans Beiselschmitt vor über 20 Jahren das „Theater Blauer Hirsch“ im Traditionsgasthaus „Zum Hirsch“ in St. Arnual eröffnete, war er sicher nicht der erste, der in der 150-jährigen Geschichte des Hauses und seines Veranstaltungssaals Kultur auf die Bühne brachte. Damit ist der Hirsch eines der ältesten Gasthäuser und höchstwahrscheinlich die älteste noch aktive Kulturspielstätte in Saarbrücken.

2018 übernahm die Agentur Erlebnisraum, die bis dahin das Baker Street in der Mainzer Straße bespielt hatte, das „Theater Blauer Hirsch“ in der Saargemünder Str. 11. Erklärtes Ziel: ein vielfältiges Kulturprogramm für unterschiedlichste Zielgruppen. Es wurde renoviert, eröffnet – und dann kam Corona.

Monatelang war es leer im schönen Theater. Aber jetzt soll es wieder losgehen mit Veranstaltungen. Im September und Oktober steht bereits eine ganze Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen fest. Auftakt ist am Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr, mit „Pulp Fiction: Perlen der Schundliteratur“. Dominik und Oli haben, so die Ankündigung, die Müllkippen der Belletristik durchpflügt und präsentieren all das, was eher unfreiwillig komisch ist.

Fest zum Programm im Hirsch gehört eigentlich die regelmäßige Jazz-Jam-Session. Am Dienstag, 15. September, 19 Uhr, geht es hier wieder los. Wer mitspielen will, ist willkommen.

Mörderisch wird es am Sonntag, 20. September, nachmittags um 17 Uhr: Der Sänger Rouven Wildegger Bitz lädt dann zum interaktiven musikalischen Rätselkrimi „A Murder Music Mystery“.

Ebenfalls interaktiv ist die das „Aben(d)teuer“ mit Isa Theobald am 24. September, 19.30 Uhr. Sie liest nicht nur, sie gestaltet ihr Programm auf Zuruf.

Tänze aus der Zeit Jane Austens kann man am 27. September, zum Tanztee von 14 bis 18 Uhr wagen. „May I have the pleasure of this dance...? heißt es da, und es gibt nicht nur Hintergrundwissen sondern auch das passende Gebäck.

Stammgast in der Baker Street war stets der Zauberer Kalibo. Er ist auch im Hirsch dabei. Unter anderem am 4. Oktober, 18 Uhr, mit KCCS, „Kalibos Corona-Comback-Show“.

Vampirgeschichten liest am 15. Oktober, 20.30 Uhr, Das Autorenduo Carsten Schmitt und Tanja Karmann. „Totenschein“ ist passenderweise der Titel ihres Programms.