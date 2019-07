Neue Mobilität : E-Tretroller-Verleih in Saarbrücken soll bald starten

Saarbrücken/Mainz Der erste Verleiher für elektrisch angetriebene Tretroller in Saarbrücken geht möglicherweise bald an den Start. Die Stadtverwaltung stehe in den Verhandlungen mit drei Anbietern kurz vor dem Abschluss, hieß es aus dem Rathaus.

