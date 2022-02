Julia Gerhards im Saarländischen Künstlerhaus : Lautmalerei auf dem Klangteppich

Ausschnitt aus der Videoarbeit von Julia Gerhards, die aktuell im Saarländischen Künstlerhaus zu sehen ist. Foto: Julia Gerhards

Saarbrücken Ein Jahr lang hat Julia Gerhards im Atelier des Saarländischen Künstlerhauses in aller Ruhe gearbeitet. Was dabei herauskam, kann man nun in einer Ausstellung dort besichtigen.