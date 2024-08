Atelierbesuch bei Luise Talbot Luise Talbot: Die etwas „unheimliche“ Künstlerin

Saarbrücken · Viele ihrer Bilder sind auf den ersten Blick ansprechend. Aber beim zweiten Blick ist das alles gar nicht mehr so einfach mit der Künstlerin Luise Talbot. Ein Besuch in ihrem Atelier im KuBa am Eurobahnhof.

05.08.2024 , 19:55 Uhr

Luise Talbot in ihrem Atelier im KuBa, umgeben von ihrer Kunst, die gerne irritiert. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann