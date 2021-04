Zum Tod von Astrid Rech : „Sie hat für die Musik und die Kunst gelebt“

Astrid Rech bei einem Redaktionsgespräch in der SZ. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Astrid Rech, lange die Leiterin der Saarbrücker Kinder- und Jugendbuchmesse, ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Diese fröhliche, blonde Frau dürften unzählige saarländische Kinder, viele Lehrerinnen und Lehrer, und ganz sicher viele Eltern schon erlebt haben. Sie haben sie vielleicht dabei beobachtet, wie sie zwischen Büchertischen wuselte, bei Lesungen nach dem rechten sah. Und vielleicht kamen sie sogar in den Genuss, dass sie ihnen mit leuchtenden Augen persönlich ein paar besonders schöne Kinderbücher empfahl.

Zuvor hatte die studierte Germanistin, Musik- und Kunstwissenschaftlerin fast 25 Jahre an verschiedenen Theatern als Dramaturgin gearbeitet, war viel herum gekommen in der Republik. Das Theater war ihre große Liebe und Leidenschaft. Sogar als sie schon sehr krank war und jede Ansteckung meiden musste, wagte sie sich noch manchmal in den obersten Rang des Staatstheaters, um das eine oder andere geliebte Stück wiederzusehen.