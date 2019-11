Arzneimittelreport : Barmer warnt vor Gefahr durch Impflücken bei Kindern im Saarland

Saarbrücken Die Krankenkasse Barmer schlägt Alarm. Im Saarland seien die Impflücken bei den Jüngsten so groß, dass die Gesundheit vieler Kinder unnötig gefährdet werde, schreibt die Krankenkasse in ihrem aktuellen Arzneimittelreport, der sich auf bei den Barmer-Versicherten ermittelten Zahlen von 2017 beruft.

„Überdurchschnittlich hoch ist im Saarland der Anteil von Kindern, die gar keine Impfung erhielten“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nur der kleinste Teil davon sei medizinisch begründbar. Laut Arzneimittelreport waren im Saarland 3,6 Prozent der Zweijährigen im Jahr 2017 ohne jegliche Impfung. Nur in Bayern (5,3 Prozent), Sachsen (5,1 Prozent) und Baden-Württemberg (3,8 Prozent) war dieser Wert noch schlechter (Bundesdurchschnitt: 3,3 Prozent).

Laut Weltgesundheitsorganistion (WHO) müssen mindestens 95 Prozent der Bevölkerung gegen eine bestimmte ansteckende Krankheit geimpft sein, damit sich diese nicht weiter verbreiten kann. Bei allen 13 Erkrankungen, gegen die Kinder in den ersten beiden Lebensjahren nach Empfehlung der von der Bundesregierung eingesetzten ständigen Impfkommission (Stiko) geimpft sein sollten, verfehle das Saarland diese 95-Prozent-Quote, warnt die Barmer. So sei beispielsweise jedes vierte zweijährige Kind nicht ausreichend gegen Masern geimpft. Die Impfquote liege hier bei 76,8 Prozent. Bei den Sechsjährigen steigt sie laut Arzneimittelreport zwar auf 89,6 Prozent, liegt aber immer noch weit unter den empfohlenen 95 Prozent.