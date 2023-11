Jazz-Konzert in der Alten Kettenfabrik St. Arnual Ein Mann, ein Klavier: Arthur Possing in der Kettenfabrik

Neben eigenen Stücken wollte Possing auch Popsongs spielen, die ihn stark beeinflusst haben oder Songs von Musikern, die ihn prägten. Mit „Fields of Gold“ und „Seven Days“ hat er sich dann gleich zwei der berühmtesten Songs von Sting ausgesucht. „Sting ist ein Musiker, der mich schon immer fasziniert hat“, sagt der Pianist. „Er hat gerne mit Jazzmusikern gespielt, und deshalb sind die Harmonien seiner Songs auch etwas raffinierter. Bei Seven Days gibt es ungerade Taktarten, was dem großen Publikum gar nicht so auffällt, weil der Song trotzdem groovt.“