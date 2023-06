Ausstellung im Arrival Room: Metal auf Metall „Saartan“ und die Bienenvölker zwischen Waffen

Luman Matheis hat für die Ausstellung nun drei Kutten selbst gestaltet, die auf große Holzkreuze gezogen und an die Wand gelehnt präsentiert werden. Und diese Kutten sind übersät mit saarländischen Motiven und Anspielungen. So finden sich auf einer Kutte unter der Völklinger Hütte die Daten des Luisenthaler Grubenunglücks von 1962, ein Portrait von Carl Röchling oder eine Grubenlampe, alles im typischen Heavy-Metal Look. Und daneben ist auf einer anderen Kutte die Saarbrücker Ludwigskirche in Flammen zu sehen, samt verzerrtem „Geizigem Bäcker“ oder dem Schriftzug „The City of Saartan“. Dazu bildet der Produktdesigner auch eine schwangere Nonne ab, auf der gegenüberliegenden Wand hat er gleich eine kleine Christusstatue vom Kreuz genommen, bemalt, und umgekehrt wieder angebracht.