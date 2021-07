Auf mehr Arbeitsplätze ausgelegt : Dornbach baut für neun Millionen Euro

Vier Stockwerke hoch ist das künftige Bürogebäude der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dornbach am Eschberger Weg in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Beratungs-Firma Dornbach investiert in ein neues Bürogebäude in Saarbrücken – mit Platz für 110 Mitarbeiter. Chef Armin Pfirmann hat Pläne für weiteres Wachstum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Rau

Das dürfte ein gutes Signal für den Dienstleistungsstandort Saarbrücken sein: Die bundesweit tätige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dornbach aus Koblenz setzt auf die saarländische Landeshauptstadt und baut im Eschberger Weg einen neuen Firmensitz für ihre Saarbrücker Niederlassung. Kürzlich war das Richtfest für das vierstöckige Gebäude mit 2600 Quadratmeter Fläche auf dem früheren Platz der „Möbelfundgrube“.

„Mit dieser Neun-Millionen-Euro-Investition bekräftigen wir unser Vertrauen in das Saarland im städtebaulich zukunftsträchtigen Ostviertel Saarbrückens“, sagt der geschäftsführende Dornbach-Gesellschafter und Niederlassungsleiter Armin Pfirmann (59). Derzeit sitzt das Unternehmen noch in angemieteten Räumen in der Europaallee im Eurobahnhof. Dort wurde es auf Dauer zu eng. Bereits vor drei Jahren fiel die Entscheidung zum Ausbau der Saar-Niederlassung mit einem firmeneigenen Gebäude.

Es ist auf 110 Arbeitsplätze ausgelegt. Eine Dachterrasse lädt zum Blick über das Ostviertel ein. Es werde ausreichend Stellplätze für Autos und Fahrräder geben – und auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die heute rund 60 Mitarbeiter werden im ersten Quartal kommenden Jahres ins Ostviertel umziehen. Das untere Geschoss werde zunächst vermietet, weil es noch nicht gebraucht werde, sagt Pfirmann.

Wenn der gebürtige Südpfälzer Pfirmann aus der Nähe des elsässischen Grenzortes Lauterburg über das Saarland spricht, gerät er ins Schwärmen. Er kam zum Studium der Betriebswirtschaftslehre an die Saar-Universität und ist nach seinem Abschluss hiergeblieben: „Ich habe mich buchstäblich in das Saarland verliebt“, meint er.

Das will was heißen, denn seine Heimatregion ist schließlich auch ein gesegnetes Fleckchen Erde. „Ich hatte gemerkt, dass das Saarland meine neue Heimat wird. Ich fühle mich hier extrem wohl.“

Er studierte beim legendären Betriebswirtschaftler Günter Wöhe, dessen Buch „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ – bekannt als „der Wöhe“ – immer noch auch nach seinem Tod im Dezember 2007 der Klassiker schlechthin für Studenten des Fachs ist. Dem schloss sich eine Assistentenzeit am Lehrstuhl Wöhes an. Später folgte noch eine Station beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young, heute EY. Danach wechselte er zum 1. Mai 2002 zu Dornbach und eröffnete am Staden ein eigenes Büro.

Im Jahr 2008 beschäftigte Pfirmann mit seiner Beratungskanzlei Dornbach Saarbrücken sechs Mitarbeiter. Die Dornbach-Gruppe gehört heute mit über 500 Mitarbeitern und 21 Niederlassungen in Deutschland zu den großen Prüf- und Beratungsgesellschaften. Saarbrücken ist hinter Koblenz der zweitgrößte deutsche Dornbach-Standort.

Worin unterscheidet sich Dornbach von anderen Wettbewerbern? „Wir konzentrieren uns auf inhabergeführte mittelständische Familien-Unternehmen und leisten einen ganzheitlichen Beratungsansatz mit Steuer- und Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung“, sagt Pfirmann. Im Saarland sei man mit „zahlreichen dieser Mittelständler“ im Geschäft. Namen werden in der diskreten Branche nicht auf dem Marktplatz gehandelt. Nur so viel: „Im Saarland sind wir in der Energiebranche stark verankert.“ Aber die meisten von Pfirmanns Kunden sitzen außerhalb des Saarlandes und werden von Saarbrücken aus betreut. Kunden hat Dornbachs Saar-Niederlassung nicht nur in Deutschland, sondern auch in Luxemburg und Frankreich, wo mit zwei Partnern in Paris und Straßburg zusammengearbeitet wird.

Großen Wert legt Pfirmann auf den Nachwuchs, den er dank seiner intensiven Kontakte sowohl zur Saar-Universität als auch zur Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft hier akquiriert. Er hält immer noch Lehrveranstaltungen am Lehrstuhl von Wöhe-Nachfolger Heinz Kußmaul. Ein Ehrendoktor der Saar-Uni unterstreicht sein Engagement. „Die Hochschulen sind wichtig für unseren Standort, und die Politik muss alles tun, um das Renommee unserer Hochschulen zu erhalten und auszubauen.“ Seien die Hochschulen gut, kämen auch junge Leute aus anderen Teilen der Republik her und blieben oft auch nach dem Studium hier, meint er. Zudem sprächen die hohe Lebensqualität, ein akzeptables Mietniveau und das kulinarische Angebot fürs Saarland. Der Dornbach-Standort Saarbrücken soll weiter wachsen, aber gezielt und nicht um jeden Preis, sagt Pfirmann. So hält er Ausschau nach geeigneten Kanzleien zur Übernahme: „Aber wir müssen gut zusammenpassen.“