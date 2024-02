Start up Music im Theater im Viertel Von „Dein Song“ bis zum Job im Büro: Was Musikerinnen und Musiker ihren Kollegen raten

Man glaubt, Talent zu besitzen, man möchte ein Star werden, man will mit der Musik seinen Lebensunterhalt bestreiten – das sind die Träume, die viele Musikerinnen und Musiker haben, wenn sie ganz am Anfang stehen. Die meisten, so viel steht fest, müssen das leider wieder begraben und die Musik als Hobby betreiben. Dann aber gibt es auch jene Fälle, wo Talent durchaus vorhanden ist, aber die richtige Förderung fehlt. Oder wo das ganze andere Drumherum des Musikbusiness nicht verstanden wird – das Marketing, der Umgang mit den sozialen Medien, die Planung von Tourneen oder die Vernetzung mit den entscheidenden Akteuren.