Ausstellung „Apokalypse“ in der Johanneskirche In der Johanneskirche wartet die „Apokalypse“

Die Evangelische Johanneskirche in der Innenstadt ist nicht nur für ihren markanten, neogotischen Bau stadtbekannt, sondern auch für ihre Veranstaltungen, mit denen sie das Gemeindeleben so vielfältig wie möglich gestalten will. Dazu zählen auch Kunstausstellungen. Derzeit hat man die Möglichkeit, eine Künstlerin aus Wuppertal kennenzulernen, denn die aktuelle Ausstellung „Apokalypse“ stammt von Bettina Mauel.