Durch TV-Doku über Nacht berühmt Der „Anzeigenhauptmeister“ kommt wieder nach Saarbrücken

Um den 18-Jährigen ist ein riesiger Hype entstanden. Grund dafür ist sein kurioses Hobby: Der junge Mann aus Sachsen-Anhalt zeigt liebend gerne Ordnungswidrigkeiten an. Auf dem Fahrrad, mit Helm und orangefarbener Warnschutzjacke- und hose macht er sich auf die Suche nach Parksündern. Ob abgelaufene TÜV-Plaketten oder Parken auf dem Bordstein: Penibel werden schon kleinste Vergehen von Matthei dokumentiert. Auf seiner Facebook-Seite berichtet er, 2023 insgesamt 4247 Anzeigen erstattet und so 140 995 Euro an Buß- und Verwarngeldeinnahmen erwirtschaftet zu haben. Mit dem Deutschlandticket reist er kreuz und quer durchs Land, um überall Parksünder zur Rechenschaft zu ziehen.