„Kein akuter Handlungsbedarf“ Anwohner klagt über "die wohl schlimmste Straße Saarbrückens"

Josip Rzehak ist wütend. Denn er wohnt in einer der wohl „schlimmsten Straßen in Saarbrücken“, sagt er zumindest. Das liegt aber nicht etwa an seinen Nachbarn oder seiner Wohngegend. Nein, Grund dafür ist der bauliche Zustand des Petersberger Hofs am Winterberg in Saarbrücken. Ursprünglich war die Straße gepflastert. Was man an einigen Stellen auch jetzt noch sieht. Allerdings finden sich zwischen, oder besser gesagt auf den Pflastersteinen immer wieder Inseln aus Asphalt. Das ist weder besonders schön noch ist es ungefährlich. An einigen Stellen beträgt Unterschied zwischen Asphalt und Kopfsteinpflaster mehrere Zentimeter.