Am 19. Februar Mahnwache zur Erinnerung an die Opfer von Hanau in Saarbrücken

„Hanau ist überall“: Dieser Satz wird am kommenden Montag in vielen Städten Deutschlands zu hören sein, wenn unter dem Motto „Say their names“ („Sagt Ihre Namen“) an die neun Opfer des Rechtsextremisten erinnert wird, der am 19. Februar 2020 in Hanau Jagd auf Migranten machte und die Menschen willkürlich erschoss. Danach brachte er noch seine Mutter und sich selbst um. In Hessen hatte dieser Anschlag die Gesellschaft erschüttert, als bekannt wurde, welche Fehler die Polizei an diesem Abend und danach machte. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag in Wiesbaden beschäftigte sich mit dem Attentat.