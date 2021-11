Saarbrücken : Der Ansturm auf die Friseursalons bleibt aus

Friseur Michael Koebrich schneidet am Freitag Denise Altpeter die Haare. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Freitag war die letzte Chance für Ungeimpfte, zum Friseur zu gehen, bevor ab Samstag die 2G-Regel gilt. Dann können sich nur noch Geimpfte und Genesene die Haare schneiden lassen. Bei einer Umfrage befürchten die Friseure in Saarbrücken keine großen Umsatzeinbußen.

Von Nina Schmeer und Julia Bastian

Im Saarland gelten ab diesem Samstag strengere Corona-Regeln. Eine sieht vor, dass Ungeimpfte keine körpernahen Dienstleistungen mehr in Anspruch nehmen dürfen, denn in dem Bereich greift die 2G-Regelung. Somit darf nur noch zum Friseur, wer geimpft oder genesen ist. Am Freitag war somit der letzte Tag, um als Ungeimpfter noch zum Friseur zu gehen. Gab es einen Ansturm? Was sagen die Friseure zu den Regeln?

Alexander Gräber, Inhaber von Coiffeur 2000 in der Saarbrücker Vorstadtstraße, findet die Entscheidung der Politik verständlich, die 2G-Regel einzuführen. „Die Entscheidung war in gewisser Weise unausweichlich, aber sie kommt sehr kurzfristig. Es ist schwer für uns, die Regel in knapp 24 Stunden umzusetzen“, erklärt der Friseur. Auf seinen Salon werde die 2G-Regel keinen großen Einfluss haben. „Viele unserer Kunden sind geimpft und dadurch, dass wir viele Stammkunden haben, wird kein großer Einbruch bei den Einnahmen kommen“, meint Gräber. Einen richtigen Ansturm Ungeimpfter auf die letzten Termine am Freitag gab es nicht: „Ein paar Leute haben für kurzfristige Termine angerufen, da es für sie wahrscheinlich die letzte Möglichkeit vor Weihnachten ist, sich die Haare schneiden zu lassen“, erklärt der 35-Jährige.

Auch Timmi Wilhelm, Betriebsleiter von „Ace of Cuts“ in der Fürstenstraße, glaubt nicht, dass sich die neue Regel stark auf das Geschäft auswirkt. „Wir haben heute schon viele Anrufe von Ungeimpften bekommen, ob wir Termine haben, und wir versuchen das jedem zu ermöglichen. Das Terminbuch ist heute ein bisschen voller als sonst“, berichtet der Friseur. Die Entscheidung der Regierung kann er nicht so richtig verstehen. „Natürlich wäre es besser, wenn alle geimpft sind, aber wenn alle getestet sind, sehe ich keinen Grund, Ungeimpfte auszuschließen. Das ist nur ein Druckmittel der Regierung“, erklärt der 33-Jährige.

Philipp Müller, 28, aus Saarbrücken findet die 2G-Regel nicht gut. „Ich sehe nicht, warum ungeimpfte Personen, sofern sie getestet sind, nicht weiterhin alles machen dürfen sollen. Die Ungeimpften werden aus dem sozialen Leben komplett ausgeschlossen, es herrscht ein Impfzwang. Selbst wenn sich jetzt manche überzeugen lassen, sich zu impfen, dauert es für diese sechs Wochen, bis der Impfschutz vollständig ist.“

Die 27-jährige Anna Decker findet die beschlossene Maßnahme bei den steigenden Infektionszahlen angemessen. „Es ist wichtig, besonders die vulnerablen Personengruppen zu schützen, deshalb fände ich eine 2G-Plus-Regel noch besser“, erklärt die Heilerziehungspflegerin. Sie denkt nicht, dass die Maßnahme dafür sorgt, dass sich viele Menschen impfen lassen. „Meine Hoffnung liegt auf den Totimpfstoffen, die nächstes Jahr kommen sollen“, erklärt die Saarbrückerin.

Michael Koebrich, Inhaber eines Friseursalons in der Hohenzollernstraße in Saarbrücken, begrüßt die 2G-Regel. „Ich finde, die Politik hat mit dieser Entscheidung wieder zu lange gewartet. Es ist für den Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden eine gute Entscheidung“, sagt der 61-Jährige. Eine große Auswirkung auf sein Geschäft sieht er nicht. „Bei uns sind fast alle Kunden geimpft. Wir haben auch bis jetzt noch keine extra Terminanfragen oder Terminabsagen bekommen“, erklärt Koebrich. Der Friseur findet eine 2G-Regel besser als einen erneuten harten Lockdown, den er nicht so leicht wegstecken könnte.

