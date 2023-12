„AnnyTime“ mit Anny Hwang am Saarbrücker Osthafen Wundertüte „AnnyTime“: Kühl war hier höchstens die Luft

„AnnyTime“ nannte sich am Sonntag der von Pianistin Anny Hwang gestaltete Konzertabend, der so ganz anders war als sonstige Musikveranstaltungen. Denn was die circa 200 Zuschauerinnen und Zuschauer im Club Sektor Heimat geboten bekamen, war ein kunterbunter Stilmix aus Pop, Jazz und Klassik mit jeweils zehn bis 15 Minuten dauernden Auftritten verschiedener Musikerinnen und Musiker.