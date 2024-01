Pionierin des algorithmischen Theaters Algorithmen, ChatGPT, KI und die Zukunft des Theaters: Annie Dorsen, Pionierin aus New York

Annie Dorsen, Jahrgang 1973, zählt zu den wichtigsten internationalen Pionieren eines Theaters, das die Künstliche Intelligenz und die wachsende Bedeutung von Algorithmen nicht nur thematisiert, sondern diese konsequent bei der Entwicklung und Gestaltung neuer Bühnenarbeiten einsetzt. Vielfach ausgezeichnet hat Annie Dorsen mit Hello Hi There (2010), A Piece of Work (2013), Yesterday Tomorrow (2015), The Great Outdoors (2017), Infinite Sun (2019) und aktuell mit Prometheus Firebringer (2023) Maßstäbe gesetzt.