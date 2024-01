Annette Orlinski und ihr Kunst-Projekt für den Mittelstand Annette Orlinski: Kunst, Handwerk und der Nutzen für die Krebshilfe

Als Anette Orlinski vor drei Jahren im Corona-Lockdown saß, also als Künstlerin arbeitslos war, begann sie mal, zu rechnen. Ihr persönliches kreatives Hamsterrad war von jetzt auf gleich zum Stillstand gekommen, sie hatte die Muße, zurückzuschauen auf das, was sie in den Jahren zuvor so alles gemacht hatte. Und sie erschrak ein bisschen vor sich selbst. „Ich hatte über 50 000 Menschen in Projekten gesehen“, stellte sie fest.