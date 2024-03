Generalbundesanwalt Waffenteile aus Saarbrücken gegen die Ukraine? Anklage gegen Geschäftsmann

14 Mal soll sie an diesen dunklen Geschäften beteiligt gewesen sein. Von dort sei die heiße Ware zunächst an zwei Scheinfirmen in Russland gegangen – obwohl sie behauptet haben soll, alles bliebe in Deutschland. Von dort ging sie an die Rüstungsindustrie. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch russischer Truppen ließ Waldemar W. seine Produkte über weitere Umwege nach Russland bringen. Unter anderem habe er dafür Kontakte in Kirgisistan und Hongkong genutzt. So lautet der Vorwurf. Dabei habe er illegal Einzelteile für Drohnen im Gegenwert von 875 000 Euro ausgeführt.