Premiere von „Angstitüde“ auf dem Theaterschiff Von Seekrankheiten und anderen Ängsten auf dem Theaterschiff

Eine laut geäußerte Überlegung lässt eine Besucherin erbleichen. Was, wenn das Schiff tatsächlich den Anker lichten würde? Das böte sich doch an bei einer „theatralen Installation“ mit dem beruhigenden Namen „Angstitüde“, die einen spüren lassen will, wie es sich anfühlt, keinen festen Boden mehr unter den Füßen zu haben.