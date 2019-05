Polizei ermittelt in Saarbrücken : Angriff auf Oberbürgermeister-Kandidaten der NPD?

Wurde der NPD-Politiker Otfreid Best angegriffen? Und von wem? Die Polizei hält sich derzeit bedeckt. Hier eine Aufnahme des Saarbrücker Oberbürgermeisterkandidaten während einer Podiumsdiskussion in Burbach im Vorfeld der Wahl am Sonntag. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ermittler bestätigen einen Vorfall, ohne ihn aber zu konkretisieren. Über Hintergründe und den möglichen Täter, der Otfried Best am Samstagmorgen (25. Mai) atttackiert haben soll, schweigen die Beamten.

Otfried Best hat es selbst über das soziale Netzwerk Facebook am Samstagvormittag öffentlich gemacht: Er, NPD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Saarbrücken an diesem Sonntag, sei überfallen worden. Wie der Völklinger schreibt, soll er mit Reizgas besprüht worden sein, als er dabei war zu plakatieren. Kurz darauf sei er mit einem Krankenwagen zur Winterbergklinik gebracht worden, auf eigenen Wunsch aber wieder entlassen. Während des von Best geschilderten Übergriffs soll auch der NPD-Saar-Chef Peter Marx bei ihm gewesen sein. Ob dieser ebenfalls verletzt wurde, schreibt der Oberbürgermeister-Kandidat nicht.