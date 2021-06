Polizei hofft auf Zeugen : Unbekannter gefährdet mit angespitzten Metallstäben Radfahrer in Saarbrücken

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt hofft auf Hinweise unter Tel. (0681) 9321-233 Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken In der St. Johanner Straße in Saarbrücken hat die Polizei angespitzte, 17 Zentimeter lange Metallstäbe aus dem Boden ragend entdeckt. Jemand muss sie dort hineingesteckt und damit Radfahrer in Gefahr gebracht haben.